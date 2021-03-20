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Коронавирус не отступает: новые локдауны, новые недовольства
Число заражений коронавирусом в мире неумолимо растет. Количество инфицированных с начала пандемии почти достигло 130 миллионов. На фоне ухудшения эпидситуации в Киеве объявлен новый локдаун. Жители и предприниматели недовольны: одним ограничения мешают жить в обычном ритме, другим - достойно зарабатывать себе на жизнь.
Ввели новые санитарные меры и в Индии. Там ближайшие три дня сохранится режим изоляции. А чтобы фиксировать нарушителей, на улицы вышли дополнительные силы полиции.
Польша в очередной раз не может справиться с наплывом больных. Сегодня по всей стране ограничивается деятельность ТЦ, закрываются рестораны, бассейны, кинозалы и театры. К слову, каждый день локдауна обходится Польше почти в треть миллиарда долларов. Ряд активистов уже заявили о желании оспаривать решение правительства вплоть до протестных акций.
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