Коронавирус не отступает - за прошлую неделю в мире заразились более 4 млн человек

Пандемия COVID-19не отступает. Только за минувшую неделю коронавирусной инфекцией заразились более 4 миллионов 400 тысяч жителей планеты. На фоне ухудшения эпидситуации власти Грузии ввели запрет на работу общественного транспорта и проведение массовых мероприятий. Временно прекращают работу детские развлекательные центры, а заведения общепита будут открыты лишь до 11 вечера. Карантинные ограничения в стране сохранятся до 4 сентября.



Коронавирус может стать обычным сезонным заболеванием, если достичь коллективного иммунитета. По сообщениям Роспотребнадзора, в таких условиях вирус будет меняться меньше, потому что он мутирует только в неиммунном организме. При этом уровень коллективной иммунизации должен достичь не менее 80 %.



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