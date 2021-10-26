Коронавирус не сдает позиций: рост заболеваемости в Европе

Коронавирус в мире продолжает бить рекорды. На Западе самая неблагоприятная эпидемическая обстановка - в Великобритании. За сутки 50 новых тысяч случаев. Много заболевших и в Германии - почти по 20 тысяч за день. Пик заболеваемости COVID-19 и в Восточной Европе. Наиболее сложная ситуация в Латвии и Румынии.

Болгария

В Болгарии стремительно растет число госпитализаций, система здравоохранения перегружена настолько, что больных планируют лечить и в соседних странах. Власти подумывают об очередном локдауне, при посещении общественных заведений обязателен санитарный пропуск.

Украина

Новый антирекорд и в Украине - за сутки от последствий коронавируса скончались 734 человека. В восьми областях страны действует красный уровень эпидемической опасности. Грозит дефицит коек и медицинского кислорода, который сейчас закупают в Польше после остановки двух заводов по его производству.

США

В США исследуют своеобразный рекорд - самый длительный случай заболевания коронавирусом. 47-летняя женщина болела 355 дней - почти год.

Американцы протестуют против обязательной вакцинации