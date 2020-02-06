Коронавирус обнаружен еще у 10 пассажиров круизного судна в Японии

Коронавирус обнаружен еще у 10 пассажиров на борту круизного судна Diamond Princess. Таким образом, заболевших уже два десятка. Лайнер с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама в Японии. Ранее инфицированными уже признали десятерых граждан Японии, Китая, США, Австралии и Филиппин - их госпитализировали. Всего на судне более трех с половиной тысяч человек, им запрещено покидать свои каюты из-за объявленного карантина. Для оказания помощи пассажирам подключат армию - солдаты будут заниматься доставкой провианта и товаров первой необходимости.