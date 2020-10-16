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Коронавирус обновляет рекорды
В мире число зараженных коронавирусом с каждым днем растет: уже без малого 39 миллионов человек. По-прежнему в лидерах США - за прошедшие сутки там зафиксирован рекордный показатель с июля - порядка 62 тысяч новых случаев заражения. Несмотря на огромные цифры, Дональд Трамп заявил, что закрывать страну на карантин не собирается.
Суточный максимум по заражению выявили и в Италии. Накануне эта цифра составила почти 9 тысяч. Лидирующие позиции печальной статистики занимают Ломбардия, Пьемонт и столичная Лацио. Небывалыми темпами расширяется COVID и в Португалии. Ранее там даже объявили режим национального бедствия.
Тревогу бьют и власти Польши. По данным Минздрава, 11 крупных городов оказались в так называемой красной зоне. Среди них - Варшава, Краков, Гданьск. Зон критического уровня прибавилось и в Украине - теперь это целых 8 регионов.
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