Коронавирус остается ключевой темой геополитической повестки

Бразилия вновь выходит на второе место в мире по количеству зараженных. Их число превышает 11 миллионов человек. Стационарные больницы не справляются, во многих городах задействовали армию. Солдаты разворачивают полевые госпитали.



В Европе коронавирусные ограничения стали предлогом для перформанса на знаменитой французской кинопремии "Сезар". Актриса Корин Масьеро во время своего выступления разделась догола в прямом эфире. Таким образом знаменитость провела сравнение с французской индустрией культуры - из-за неспособности самостоятельно зарабатывать из-за ограничений она тоже чувствует себя "голой".



Скандал с вакциной "АстраЗенека" не утихает. Появились сообщения о новой жертве. После прививки вакцины в Словакии скончалась 38-летняя женщина. После инъекции она почувствовала слабость, появился озноб и высокая температура. Спустя несколько дней она умерла.



