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Коронавирус: Потребительская паника, COVID-отели и закрытие границ внутри ЕС
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 109 миллионов, погибших - почти 2 с половиной миллиона. ВОЗ сообщает о благоприятной статистической тенденции - пандемия идет на убыль.
Потребительская паника в Новой Зеландии
Однако многие государства планеты по-прежнему ужесточают карантинные меры. В Новой Зеландии объявлен 3-дневный локдаун в Окленде - здесь COVID-позитивной оказалась семья из трех человек. В супермаркетах страны наблюдалась паника: с полок исчезало все, но в первую очередь - туалетная бумага. Новая Зеландия объявляла почти тотальные карантины уже несколько раз: в стране фиксируется самое серьезное за несколько десятилетий падение ВВП.
COVID-отели открылись в Великобритании
В Британии с сегодняшнего дня все прибывающие из 33 стран "красного списка" обязаны провести полторы недели на карантине. Для этого выделены специальные отели: проживание оплачивают сами путешественники. За сокрытие информации о пребывании в одной из эпидемически небезопасных стран может грозить до 10 лет тюрьмы.
Германия закрывает границы с Австрией и Чехией
Германия с середины недели ужесточает правила въезда из Австрии и Чехии: пересекать границы смогут только граждане и обладатели вида на жительство. Еврокомиссия крайне недовольна: внутренние границы ЕС должны оставаться открытыми, считает Брюссель. Тем временем издание "Тагесшпигель" опубликовало сенсационную статью. Автор утверждает - половину вакцины, которую еще только планируют произвести в этому году, зарезервировали за собой развитые страны. Три четверти человечества в итоге останутся без прививок. Вдобавок западные фармкорпорации отказываются передавать технологии производства вакцин предприятиям в Бразилии, Индии, Индонезии. Это неизбежно спровоцирует дефицит препаратов.
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