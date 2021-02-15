Коронавирус: Потребительская паника, COVID-отели и закрытие границ внутри ЕС

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 109 миллионов, погибших - почти 2 с половиной миллиона. ВОЗ сообщает о благоприятной статистической тенденции - пандемия идет на убыль.





Потребительская паника в Новой Зеландии

Однако многие государства планеты по-прежнему ужесточают карантинные меры. В Новой Зеландии объявлен 3-дневный локдаун в Окленде - здесь COVID-позитивной оказалась семья из трех человек. В супермаркетах страны наблюдалась паника: с полок исчезало все, но в первую очередь - туалетная бумага. Новая Зеландия объявляла почти тотальные карантины уже несколько раз: в стране фиксируется самое серьезное за несколько десятилетий падение ВВП.

COVID-отели открылись в Великобритании

В Британии с сегодняшнего дня все прибывающие из 33 стран "красного списка" обязаны провести полторы недели на карантине. Для этого выделены специальные отели: проживание оплачивают сами путешественники. За сокрытие информации о пребывании в одной из эпидемически небезопасных стран может грозить до 10 лет тюрьмы.

Германия закрывает границы с Австрией и Чехией