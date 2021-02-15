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Коронавирус: Потребительская паника, COVID-отели и закрытие границ внутри ЕС

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 109 миллионов, погибших - почти 2 с половиной миллиона. ВОЗ сообщает о благоприятной статистической тенденции - пандемия идет на убыль.

Потребительская паника в Новой Зеландии

Однако многие государства планеты по-прежнему ужесточают карантинные меры. В Новой Зеландии объявлен 3-дневный локдаун в Окленде - здесь COVID-позитивной оказалась семья из трех человек. В супермаркетах страны наблюдалась паника: с полок исчезало все, но в первую очередь - туалетная бумага. Новая Зеландия объявляла почти тотальные карантины уже несколько раз: в стране фиксируется самое серьезное за несколько десятилетий падение ВВП.

COVID-отели открылись в Великобритании

В Британии с сегодняшнего дня все прибывающие из 33 стран "красного списка" обязаны провести полторы недели на карантине. Для этого выделены специальные отели: проживание оплачивают сами путешественники. За сокрытие информации о пребывании в одной из эпидемически небезопасных стран может грозить до 10 лет тюрьмы.

Германия закрывает границы с Австрией и Чехией

Германия с середины недели ужесточает правила въезда из Австрии и Чехии: пересекать границы смогут только граждане и обладатели вида на жительство. Еврокомиссия крайне недовольна: внутренние границы ЕС должны оставаться открытыми, считает Брюссель. Тем временем издание "Тагесшпигель" опубликовало сенсационную статью. Автор утверждает - половину вакцины, которую еще только планируют произвести в этому году, зарезервировали за собой развитые страны. Три четверти человечества в итоге останутся без прививок. Вдобавок западные фармкорпорации отказываются передавать технологии производства вакцин предприятиям в Бразилии, Индии, Индонезии. Это неизбежно спровоцирует дефицит препаратов.

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