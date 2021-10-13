Коронавирус в мире набирает обороты

Четвертая волна коронавируса особенно ударила по странам, где не привита значительная часть населения. Антирекорды обновила Румыния. За сутки там плюс 17 тысяч новых случаев коронавируса. Умерли 442 пациента.

Россия

Обновлен суточный рекорд смертности в России - 984 летальных исхода. Более 70 процентов госпитализаций в России приходится на тех, кто не прошел вакцинацию.

Украина

Крайне тяжёлая ситуация в Украине - власти усиливают меры - "красные зоны", досрочные каникулы и ужесточение требований по вакцинации. Эксперты предупреждают - если ситуация продолжит ухудшаться, страна может снова объявить локдаун.

Италия

Уставшие от постоянных ограничений, жители Западной Европы идут на крайние меры. Накануне в Риме прошли марши за отмену паспортов вакцинации. Они переросли в противостояние с полицией и беспорядки.

США

В США из-за принудительной вакцинации бастуют пилоты и экипажи авиакомпании Southwest Airline. За 3 дня уже отменили более 3 тысяч рейсов.

Франция