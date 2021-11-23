3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Коронавирус в мире: новая волна пандемии
Даже покровительство Вашингтона не спасает Украину от новой волны пандемии. Накануне страна заняла вторую строчку в мире по суточному количеству смертей.
В Германии растет спрос на поддельные сертификаты вакцинации
Упор на вакцинацию делает Германия. Без сертификата в некоторых регионах людей лишили права на нормальную жизнь. На этом фоне в стране растет спрос на поддельные документы. Их легко купить в интернете, средняя стоимость - 150 евро. Власти сражаются с нелегальным бизнесом. Минздрав страны и вовсе предложил всем непривитым готовиться к смерти от болезни.
К концу этой зимы почти все жители Германии будут вакцинированы, переболеют или умрут. Это на самом деле так. С очень заразным вариантом дельта-штамма это очень, очень вероятно. Именно поэтому мы так настоятельно рекомендуем вакцинацию. Потому что все непривитые, скорее всего, переболеют в ближайшие месяцы.
Словакия вводит локдаун для непривитых
На фоне ухудшения эпидситуации Братислава тоже вводит локдаун для непривитых. Им нельзя посещать торговые центры, мероприятия и заведения общественного питания.
В Израиле начали прививать детей в возрасте от 5 до 11 лет
В Израиле начали прививать детей в возрасте от 5 до 11 лет. Правительство надеется таким образом пресечь распространение новых штаммов среди самых маленьких граждан.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
ЖКХ и здравоохранение - что еще обсудила Наталья Кочанова на приеме граждан в Россонах
Эксперты поделились мнением о Всемирном саммите по климату
Андрей Кунцевич рассказал, какого контента не хватает российскому и белорусскому зрителю
Ирина Левкович провела прием граждан в Витебске - с какими вопросами обращались жители города
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все