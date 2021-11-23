Коронавирус в мире: новая волна пандемии

К концу этой зимы почти все жители Германии будут вакцинированы, переболеют или умрут. Это на самом деле так. С очень заразным вариантом дельта-штамма это очень, очень вероятно. Именно поэтому мы так настоятельно рекомендуем вакцинацию. Потому что все непривитые, скорее всего, переболеют в ближайшие месяцы.

Йенс Шпан, министр здравоохранения Германии