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Коронавирус в мире: новая волна пандемии

Даже покровительство Вашингтона не спасает Украину от новой волны пандемии. Накануне страна заняла вторую строчку в мире по суточному количеству смертей.

В Германии растет спрос на поддельные сертификаты вакцинации

Упор на вакцинацию делает Германия. Без сертификата в некоторых регионах людей лишили права на нормальную жизнь. На этом фоне в стране растет спрос на поддельные документы. Их легко купить в интернете, средняя стоимость - 150 евро. Власти сражаются с нелегальным бизнесом. Минздрав страны и вовсе предложил всем непривитым готовиться к смерти от болезни.

К концу этой зимы почти все жители Германии будут вакцинированы, переболеют или умрут. Это на самом деле так. С очень заразным вариантом дельта-штамма это очень, очень вероятно. Именно поэтому мы так настоятельно рекомендуем вакцинацию. Потому что все непривитые, скорее всего, переболеют в ближайшие месяцы.
Йенс Шпан, министр здравоохранения Германии

Словакия вводит локдаун для непривитых

На фоне ухудшения эпидситуации Братислава тоже вводит локдаун для непривитых. Им нельзя посещать торговые центры, мероприятия и заведения общественного питания.

В Израиле начали прививать детей в возрасте от 5 до 11 лет

В Израиле начали прививать детей в возрасте от 5 до 11 лет. Правительство надеется таким образом пресечь распространение новых штаммов среди самых маленьких граждан.

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