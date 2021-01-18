Коронавирус в мире: прививки, антиковидные паспорта и тотальный локдаун

Израиль лидирует по количеству привитых от COVID-19

Почти 96 миллионов человек инфицировано на сегодня COVID, более 2 миллионов скончались от вызванных вирусом осложнений. Во многих странах приступили к массовой вакцинации населения. Абсолютным лидером в этой сфере является пока Израиль. Тут привился препаратом Pfizer каждый четвертый. Результат массовой вакцинации - регистрация множества побочных эффектов. Сообщают как минимум о 14 случаях паралича лицевых мышц.

"Паспорт здоровья" вводят в Башкирии

Тем временем в Башкирии приняли решение ввести антиковидные паспорта. Получить их смогут те граждане, которые привились или переболели COVID. На них не будут распространяться карантинные ограничения. Подобные документы начнут выдавать уже 5 февраля. Ожидается, что это послужит оживлению экономики региона, поскольку обладатели антиковидных паспортов будут без ограничений пользоваться услугами магазинов и сферы сервиса.

COVID-скептиков разогнали с применением брандспойтов

А нидерландская полиция разогнала накануне манифестацию COVID-скептиков. Кроме привычных уже дубинок, на манифестантов спустили служебных собак. Помимо этого, нарушителей карантина поливали водой из брандспойтов на улице, между тем, было приблизительно +5.

Тотальный локдаун в Нидерландах

Тотальный локдаун в стране ввели еще 15 декабря, а продлится он как минимум до 9 февраля. Въезд и выезд из страны практически приостановлены и возможны лишь при наличии крайне веских оснований.

Британский штамм шагает по планете