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Коронавирус в мире: прививки, антиковидные паспорта и тотальный локдаун
Израиль лидирует по количеству привитых от COVID-19
Почти 96 миллионов человек инфицировано на сегодня COVID, более 2 миллионов скончались от вызванных вирусом осложнений. Во многих странах приступили к массовой вакцинации населения. Абсолютным лидером в этой сфере является пока Израиль. Тут привился препаратом Pfizer каждый четвертый. Результат массовой вакцинации - регистрация множества побочных эффектов. Сообщают как минимум о 14 случаях паралича лицевых мышц.
"Паспорт здоровья" вводят в Башкирии
Тем временем в Башкирии приняли решение ввести антиковидные паспорта. Получить их смогут те граждане, которые привились или переболели COVID. На них не будут распространяться карантинные ограничения. Подобные документы начнут выдавать уже 5 февраля. Ожидается, что это послужит оживлению экономики региона, поскольку обладатели антиковидных паспортов будут без ограничений пользоваться услугами магазинов и сферы сервиса.
COVID-скептиков разогнали с применением брандспойтов
А нидерландская полиция разогнала накануне манифестацию COVID-скептиков. Кроме привычных уже дубинок, на манифестантов спустили служебных собак. Помимо этого, нарушителей карантина поливали водой из брандспойтов на улице, между тем, было приблизительно +5.
Тотальный локдаун в Нидерландах
Тотальный локдаун в стране ввели еще 15 декабря, а продлится он как минимум до 9 февраля. Въезд и выезд из страны практически приостановлены и возможны лишь при наличии крайне веских оснований.
Британский штамм шагает по планете
Тем временем новый, более заразный штамм вируса обнаружен уже в Японии, Южной Корее, Германии и ряде других стран. Этот штамм называют британским. Как считается, он на 70 % заразнее обычного COVID, хотя не грозит ни большей смертностью, ни более тяжелым протеканием болезни. Германия в настоящий момент стоит перед нелегким выбором: появление новой версии вируса требует, вроде бы, очередного ужесточения локдауна. Однако немецкий Федеральный банк предупреждает: ужесточение карантина чревато серьезным экономическим спадом.
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