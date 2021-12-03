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Коронавирус в мире - в Германии ужесточили санитарные нормы, а в Нью-Йорке выявили первые случаи "омикрона"
В Германии в связи с появлением варианта коронавируса "омикрон" ужесточили санитарные меры. Непривитым теперь запрещен доступ к точкам розничной торговли за исключением аптек и продуктовых магазинов. Кроме того, непривитым разрешено встречаться максимум с двумя людьми в день не из своей семьи.
Первые случаи "Омикрона" выявили в Нью-Йорке. Об этом в своем "Твиттере"сообщило руководство города. Пока власти ограничения не вводят, людей призывают вакцинироваться: массовые прививки помогут снизить давление на медучреждения "Большого яблока".
А вот в Южной Корее после месяца передышки карантинные меры возвращают. Связано это с ростом числа новых случаев в стране. С понедельника вступят в силу новые нормы проведения общественных мероприятий. Пересмотрят их уже в следующем году.
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