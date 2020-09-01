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Коронавирус внес изменения в школьные будни европейцев

Коронавирус внес изменения в школьные будни европейцев. В Чехии некоторые школы вынуждены отложить обучение на неопределенный срок, поскольку большинство учителей на карантине. Вступили в силу и обновленные меры по борьбе с COVID-19. Это ношение масок не только в общественном транспорте, на госпредприятии, но и во всех учреждениях образования.

Без маски не пустят в школу и во Франции. Там, помимо этого, еще и обязательная разметка пола, обеспечивающая социальное дистанцирование, что в принципе стало нормой во многих странах Европы.

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