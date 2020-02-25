Коронавирус вызвал обвал на биржах

Эпидемия коронавируса Covid-2019 привела к обвалу на мировых фондовых рынках. В Европе его назвали сильнейшим за последние четыре года. Особенно упали цены на акции компаний по производству предметов роскоши. Кстати, 500 богатейших людей планеты за сутки потеряли в совокупности 139 миллиардов долларов.



Вирус распространяется на новые территории: сегодня первые случаи заражения подтвердили Хорватия и Швейцария. Таким образом, Covid-2019 за пределами Китая зафиксирован в 36 странах.



Власти Испании закрыли на карантин отель на острове Тенерифе. Там находятся более тысячи туристов. Заболевший - 60-летний врач из Италии - отправлен в больницу. Информацией о нахождении белорусских граждан наше посольство в Испании не располагает.



