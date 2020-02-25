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Коронавирус вызвал обвал на биржах

Эпидемия коронавируса Covid-2019 привела к обвалу на мировых фондовых рынках. В Европе его назвали сильнейшим за последние четыре года. Особенно упали цены на акции компаний по производству предметов роскоши. Кстати, 500 богатейших людей планеты за сутки потеряли в совокупности 139 миллиардов долларов.

Вирус распространяется на новые территории: сегодня первые случаи заражения подтвердили Хорватия и Швейцария. Таким образом, Covid-2019 за пределами Китая зафиксирован в 36 странах.

Власти Испании закрыли на карантин отель на острове Тенерифе. Там находятся более тысячи туристов. Заболевший - 60-летний врач из Италии - отправлен в больницу. Информацией о нахождении белорусских граждан наше посольство в Испании не располагает.

Белорусам рекомендуют не посещать ряд районов Италии

В самой Италии от вируса скончались уже 7 человек. Количество зараженных - без малого 290, и речь идет уже не только о северных областях. Минздрав и Министерство спорта и туризма нашей страны рекомендуют белорусам воздержаться от визитов в регионы Италии, особенно, где введен карантин.

Тревога оказалась ложной... Сегодня в Анкаре экстренно посадили лайнер рейса Тегеран - Стамбул - из-за подозрительных симптомов у одного из пассажиров. Провели обследование 132 пассажиров и членов экипажа - ни у кого коронавирус не выявлен.

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