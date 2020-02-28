Короновирус охватил уже половину Европы

Первый случай зафиксирован в Литве. Пациентка изолирована в больнице в Шяуляе. Инфекцию она подхватила в итальянской Вероне. всего в мире вирусом охвачены почти 50 стран. О первых случаях также заявили в Нигерии, Новой Зеландии и Мексике. Саудовская Аравия в связи с распространением COVID-19 закрывает доступ иностранных паломников и туристов в Мекку и Медину. А Япония, Иран, Ирак, Кувейт и Израиль до середины марта закрыли школы.