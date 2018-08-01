Короны 17-го века похитили из собора в Швеции

Реликвии монаршей семьи принадлежали королю Карлу IX и его супруге королеве Кристине. Украденные раритеты настолько уникальны, что оценить их стоимость фактически невозможно.

Как удалось совершить ограбление, неизвестно. Сообщается, что грабителей было несколько, они скрылись с места происшествия на моторной лодке.