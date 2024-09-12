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Коротченко: Сложившаяся ситуация может иметь катастрофические последствия для безопасности Израиля
Ситуация в Ливане будет иметь катастрофические последствия для всего Ближнего Востока.
Таким мнением поделился редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко.
Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт (Россия):
"То, что сделал Израиль, спецслужба "Моссад", по эффекту можно сравнить с событиями 11 сентября. Беспрецедентная, масштабная террористическая атака, не избирательного характера против функционеров и обычных граждан Ливана, тех, кто ассоциируют себя с движением "Хезболлах". Я полагаю, что с оперативно-технической, организационной точки зрения, конечно, это беспрецедентная операция. Но, с политической, практической точки зрения, она будет иметь катастрофические последствия для безопасности Израиля. Глубоко в этом убежден".
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