Коротченко: Сложившаяся ситуация может иметь катастрофические последствия для безопасности Израиля

"То, что сделал Израиль, спецслужба "Моссад", по эффекту можно сравнить с событиями 11 сентября. Беспрецедентная, масштабная террористическая атака, не избирательного характера против функционеров и обычных граждан Ливана, тех, кто ассоциируют себя с движением "Хезболлах". Я полагаю, что с оперативно-технической, организационной точки зрения, конечно, это беспрецедентная операция. Но, с политической, практической точки зрения, она будет иметь катастрофические последствия для безопасности Израиля. Глубоко в этом убежден".