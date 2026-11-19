Внимание всего мира устремлено на Китай. Как ожидается, 19 ноября в Шэньчжэне пройдут трехсторонние переговоры Си Цзиньпина, Дональда Трампа и Владимира Путина на полях саммита АТЭС.

Накануне прошло и краткое общение лидеров трех держав "на ногах" перед началом торжественного приема.

По данным делегаций, на встречу заложено всего около часа, однако тайминг дискуссий на высшем уровне - дело часто непредсказуемое. Известно приблизительное время начала встречи - 14:30 по пекинскому времени или 09:30 по минскому времени.

Безусловно, интересный вопрос: что будет обсуждаться. Как таковой общей согласованной повестки не было. Китайский МИД описал предстоящую встречу обобщенно: это будет углубленный обмен мнениями по важным вопросам, касающимся глобального мира. В целом логично предположить, что это будут темы урегулирования украинского конфликта и кризиса вокруг Ирана.

В этот же день продолжается и многосторонняя повестка, а именно - пленарное заседание встречи лидеров экономик АТЭС, где будут обсуждать региональную экономическую интеграцию. Китай готов со всеми партнерами объединять потенциалы и усилия.

Среди прочего, по словам Си Цзиньпина, КНР предлагает укреплять энергетическую и продовольственную безопасность, углублять координацию борьбы с трансграничной коррупцией, содействовать развитию ресурсов окружающей среды и человеческих ресурсов.

Председатель КНР также призвал коллег открывать экономические каналы и пространство для роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Китай со своей стороны выделит 20 млн долларов для поддержки практического сотрудничества АТЭС.