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Короткометражный мультфильм "Он не может жить без космоса" попал в шорт-лист претендентов на "Оскар"

Короткометражный мультфильм "Он не может жить без космоса" попал в шорт-лист претендентов на "Оскар"

Короткометражный мультфильм российского режиссера Константина Бронзита "Он не может жить без космоса" попал в шорт-лист претендентов на премию "Оскар". Ранее стало известно, что фильм "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова вошел в шорт-лист "Оскара" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".В ноябре кинолента "Дылда" стал победителем ХХV Женевского международного кинофестиваля.


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