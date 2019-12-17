Короткометражный мультфильм "Он не может жить без космоса" попал в шорт-лист претендентов на "Оскар"

Короткометражный мультфильм российского режиссера Константина Бронзита "Он не может жить без космоса" попал в шорт-лист претендентов на премию "Оскар". Ранее стало известно, что фильм "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова вошел в шорт-лист "Оскара" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".В ноябре кинолента "Дылда" стал победителем ХХV Женевского международного кинофестиваля.





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