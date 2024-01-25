Корпорация "Джонсон и Джонсон" оказалась в центре скандала в США

Корпорация "Джонсон и Джонсон" выплатит 150 млн долларов. Согласия от компании добились власти Вашингтона. Таким образом компания пытается компенсировать причастность к так называемому кризису опиатов. Американские врачи долгие годы бесконтрольно выписывали пациентам рецепты на покупку в аптеках наркосодержащих препаратов, одно время даже без врачебных предписаний. Число жертв кризиса, вызванного свободной продажей опиатов, растет. Власти ряда штатов пытаются взыскать деньги с корпораций, которые причастны к легальной наркоторговле. Кроме сотен тысяч погибших людей миллионы зависимых - это те, кого подсадили на опасные препараты именно фармкорпорации.