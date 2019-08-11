Коррида после 2-летнего перерыва вернулась на Майорку

Первый бой с быками собрал свыше 10 тысяч зрителей. Проводить любимую многими испанцами корриду ранее запретил местный парламент. Это было сделано под давлением защитников животных. Но потом Конституционный суд данное решение отменил, так как бои являются неотъемлемой частью культурного наследия Испании.