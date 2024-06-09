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Коррупционный скандал разгорается в Молдове

Громкий коррупционный скандал разгорается в Молдове. Все сотрудники бюро Интерпола в Кишиневе (теперь они фигуранты уголовного дела) отстранены от занимаемых должностей - информируют местные СМИ. Четырех человек подозревают в участии в международной коррупционной схеме. Следствие полагает, что чиновники из Молдовы помогали избежать преследования лицам, находящимся в международном розыске, в обмен на крупные взятки.

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