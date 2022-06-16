Коррупционный скандал с Моравецким

Центральное антикоррупционное бюро Польши развернуло проверку деклараций всех депутатов, в том числе и Моравецкого, из-за несоответствий вокруг покупки казначейских облигаций. СМИ сообщали, что в декларации премьера Моравецкого есть данные о том, что в прошлом году он купил казначейские облигации на сумму более 4,5 млн злотых. Они приносят более прибыльный доход, чем банковские депозиты. Оппозиционные "левые" заявляют, что покупки могли быть основаны на коррупционной инсайдерской информации. Моравецкий назвал это "извращенной атакой".



Извращаться поляки умеют: польская фирма обманула украинский фонд, заказавший топливо для укробандеровцев. Компания от имени фонда "Украинская семья" заказала 10 автоцистерн топлива у познанской топливной фирмы и перевела 40 тысяч евро за одну из поставок. Топливо до места назначения так и не доехало.