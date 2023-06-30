Общенациональным политическим кризисом грозит обернуться коррупционный скандал в Латвии. Ведущая партия правительственной коалиции "Новое единство" оказалась причастна к хищению 7 миллионов долларов и всячески препятствует расследованию этой истории. В парламенте требуют полного сотрудничества со следствием. Партии-союзницы грозят выйти из коалиции, если история с воровством не получит правовой оценки. А поскольку премьер-министр страны представляет как раз "Новое единство", правительственный кризис неизбежен, если, конечно, коррупционеров не посадят. Но это в демократической Латвии случается редко.