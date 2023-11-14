Коррупционный скандал в Министерстве культуры Украины

В Украине продолжают вспыхивать один за другим коррупционные скандалы. Очередной разгорелся в Министерстве культуры.

Проверка установила, что 4 с лишним миллиарда гривен из бюджета ведомства было потрачено неэффективно. Обычно это означает, что деньги перечислялись подставным фирмам на фиктивную деятельность. Речь идет о 100 миллионах долларов в пересчете.

Особую пикантность скандалу придает то, что деньги сгинули, будучи направленными музеям "революции достоинства", Голодомора и тому подобным.