Коррупционный скандал в Польше - какой на этот раз

Ни дня без скандала - новый девиз Польши. В этот раз дело в коррупции с поставкой генераторов Украине, сообщает Польское агентство печати. Под подозрением оказался чиновник, получивший орден от Зеленского. Речь идет о бывшем главе правительственного агентства стратегических резервов. Михала Кучмеровского заочно арестовали по делу ореализации гранта ЕС в размере 114 млн евро на поставку генераторов для нужд Киева. По версии следствия, при проведениизакупок отдавалось предпочтение определенным компаниям, что имеет признаки коррупции. В июле по этому делу под подозрения попали еще 2 чиновника. Впрочем, бывший премьер Моравецкий обвиняет Туска в банальной политической расправе. Он заявляет, чтообвиняемый был автором реформы, из-за которой агентство стало "центром реальной поддержки Украины".