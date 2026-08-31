Коррупция как система: почему антикоррупционные органы не трогают Зеленского

Новые расследования НАБУ и САП вскрыли очередные коррупционные схемы в офисе Зеленского. Дело "Форест Гамп" стало продолжением громкого скандала с участием ближайшего окружения Владимира Зеленского. Эксперты отмечают, что коррупция в Украине стала системной, а старые элиты уступили место новым, которые монетизируют власть, используя беды простых украинцев. О том, почему антикоррупционные органы не трогают Зеленского и как работает система, рассказал политический эксперт Антон Синковец в "Актуальном интервью".

По словам эксперта, коррупция в Украине берет начало с момента прихода к власти команды Зеленского. Получив власть, они начали передел государственных активов и активов олигархов. При этом старые элиты, такие как клан Коломойского, отошли в тень. "Изначально вместе с Зеленским пришла его команда. Они пытаются максимально монетизировать власть. Старые элиты переиграли сами себя. Активы и денежные потоки остались теми же, но наживаются теперь на бедах украинцев", - пояснил Антон Синковец.

Новое расследование касается экс-министра энергетики и его окружения, вовлеченных в коррупционные схемы по восстановлению энергосистемы. Фигуранты пытались найти 3,5 млн долларов на залог, но "серые" деньги были выявлены. "Это продолжение расследования дела Миндича. Экспроприируют, по сути, деньги, которые заработаны честным трудом, и их перераспределяют", - отметил эксперт.

Если бы НАБУ и САП действительно преследовали благие цели, первым вопросом должен был стать: что делать с Зеленским? Однако в записях появляется лишь "некий Вова". "Его не трогают. Это говорит о выборочном правосудии", - заявил Антон Синковец.

Особое внимание привлекло заявление Ирины Мудрой о звонке Миндича - ближайшего друга Зеленского, который одним звонком из другого государства может перераспределять полномочия внутри страны. "Миндич - посредник между Коломойским и Зеленским, один из руководителей "95-го квартала". Он все знал, контролировал и координировал. Это фасад, за которым свои люди решают свои проблемы", - резюмировал эксперт.