ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Коррупция грозит Украине национальной катастрофой

Главной проблемой официального Киева является тотальная коррумпированность: все ветви власти в стране так или иначе зависимы от олигархов и контролируются ими, указывают украинские эксперты. В ситуации, когда коронавирус спровоцировал невероятного масштаба кризис, это чревато для страны экономической и социальной катастрофой.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все