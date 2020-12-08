Коррупция грозит Украине национальной катастрофой

Главной проблемой официального Киева является тотальная коррумпированность: все ветви власти в стране так или иначе зависимы от олигархов и контролируются ими, указывают украинские эксперты. В ситуации, когда коронавирус спровоцировал невероятного масштаба кризис, это чревато для страны экономической и социальной катастрофой.