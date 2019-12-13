Космический аппарат Juno обнаружил на Юпитере новый циклон размером с американский штат Техас

По данным НАСА, скорость ветра в среднем составляет 225 миль в час. Ученые сообщают, что база данных об атмосферных процессах Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна поможет лучше понять погодные явления и циклоны на Земле."Природа раскрывает новую физику в отношении движений жидкости и того, как работают гигантские атмосферы планет", - сказал в релизе Ченг Ли, ученый из университета Калифорнии в Беркли.



В Беларуси синоптики прогнозируют в середине первого месяца зимы плюсовые температуры и мокрый снег. А скорость ветра в среднем составит 6 метров в секунду.



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