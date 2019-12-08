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Космический грузовик Dragon совершил стыковку с МКС

Американский космический грузовой корабль Dragon сегодня совершил стыковку с МКС. Именно для этого корабля компании SpaceX нынешний полет стал третьим. На орбиту он доставил продукты, топливо и материалы для научных экспериментов, в том числе 40 мышей, а также ячмень, из которого будут делать в условиях невесомости солод. По словам ученых, в случае успеха это позволит варить пиво во время дальних космических полетов.

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