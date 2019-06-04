Космический грузовик Dragon успешно приземлился в Тихом океане

Об этом сообщает SpaceX. Таким образом, это уже 17-я успешно завершенная грузовая миссия компании. Напомним, Dragon стартовал с Земли 4 мая и в течение месяца находился на МКС. На сегодняшний день он является единственным грузовым кораблем, способным возвращать грузы с МКС на Землю.