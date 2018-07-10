За рекордное время космический грузовик "Прогресс МС-09" состыковался с космической станцией. На это у корабля, который сегодня ночью стартовал с Байконура, ушло всего 3 часа 40 минут. "Прогресс" доставил на МКС более двух тонн грузов, совершив всего два витка вокруг Земли. Ранее грузовые корабли долетали до станции за 6 часов, совершая при этом 4 оборота.