Космический корабль Dragon успешно состыковался с МКС

Космический корабль Dragon компании SpaceX успешно состыковался с МКС. Новейший аппарат для пилотируемых полетов доставил на станцию 200 килограммов груза. "Управлял" кораблем манекен в скафандре по имени Рипли. На борту МКС Dragon встречали астронавты. Они наблюдали за стыковкой и были готовы в любой момент вмешаться в маневрирование корабля. Однако все прошло гладко. В SpaceX заявили, что для компании это новый этап, так как до этого ее грузовые корабли захватывались и фиксировались манипулятором станции.



