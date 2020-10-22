Космический корабль "Союз" с экипажем успешно вернулся на Землю

На его борту российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Кристофер Кэссиди. Трансляцию возвращения команды вел сайт Роскосмоса. На Земле астронавтов встречали десятки специалистов, предварительно сдавшие тест на COVID. А на МКС работу коллег продолжит экипаж, который прибыл на станцию на минувшей неделе. Это Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс. Они пробудут на орбите до апреля следующего года.