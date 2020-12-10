Космический корабль Starship взорвался при посадке

Жесткая посадка при испытании комического аппарата. Старт корабля Starship проходил в американском штате Техас. Он поднялся на высоту 15 километров и должен был приземлиться на специальную платформу. ЧП произошло в момент касания с земной поверхностью, появилось пламя и раздался взрыв.