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Космический корабль Starship взорвался при посадке

Жесткая посадка при испытании комического аппарата. Старт корабля Starship проходил в американском штате Техас. Он поднялся на высоту 15 километров и должен был приземлиться на специальную платформу. ЧП произошло в момент касания с земной поверхностью, появилось пламя и раздался взрыв.

Несмотря на взрыв при посадке, Илон Маск назвал проведенные испытания успешными. Глава SpaceX написал в "Твиттере": "Марс, мы идем!" К слову, это был первый старт корабля с полностью собранным корпусом. Ранее тестирование многократно откладывалось.

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