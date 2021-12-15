Космический прорыв: зонд Parker "коснулся" Солнца

Космический прорыв: впервые в истории космический аппарат пролетел через верхний слой солнечной атмосферы. Американский зонд Parker добрался до ярких и массивных структур на поверхности светила и сфотографировал их. Сейчас аппарат осуществляет замеры частиц и магнетических полей в короне Солнца. По сообщениям специалистов НАСА, измерения будут иметь огромную научную ценность для изучения "причин нагревания солнечной короны" и подготовки пилотируемых полетов.