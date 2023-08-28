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Кот-прыгун из США попал в Книгу рекордов Гиннесса

Пушистый прыгун! 13-летний кот из США побил мировой рекорд по прыжкам через скакалку. Годы тренировок - и покорилась высота. Четвероногий питомец официально попал в Книгу рекордов Гиннесса. Ему удалось подпрыгнуть 9 раз за минуту.

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