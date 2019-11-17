ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Кот стал кандидатом на выборах в британский парламент

Кот стал кандидатом на выборах в британский парламент

В британский парламент в качестве независимого кандидата выдвинут кот по кличке Стэн. Решение было принято общественным движением "Кошки против Brexit". Стэн будет избираться от округа Джиллингем и Рейнхем в Кенте.

Владелец кандидата рассказал, что в предвыборной программе его питомца есть пункт об открытии кошкам доступа на крышу вокзала Джиллингем, чтобы избавить ее от голубей.

Движение "Кошки против Brexit", появившееся как шутка, набирает силу, поскольку к нему присоединятся все новые члены, недовольные планами выхода Великобритании из Евросоюза.

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS

Есть чем поделиться? Пишите сюда

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все