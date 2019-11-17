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Кот стал кандидатом на выборах в британский парламент
В британский парламент в качестве независимого кандидата выдвинут кот по кличке Стэн. Решение было принято общественным движением "Кошки против Brexit". Стэн будет избираться от округа Джиллингем и Рейнхем в Кенте.
Владелец кандидата рассказал, что в предвыборной программе его питомца есть пункт об открытии кошкам доступа на крышу вокзала Джиллингем, чтобы избавить ее от голубей.
Движение "Кошки против Brexit", появившееся как шутка, набирает силу, поскольку к нему присоединятся все новые члены, недовольные планами выхода Великобритании из Евросоюза.
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