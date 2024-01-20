Кот Твикс, которого из поезда выбросила проводница, найден мертвым

Хозяйка кота Твикса, которого проводница поезда вКирове выбросила извагона, сообщила оего смерти. Женщина вместе спитомцем возвращалась сУрала вСанкт-Петербург после операции, которую провели коту, пишет РИА Новости.

"Мне только что привезли мертвого кота. Делаю фотографии. Немогу сейчас говорить", - сказала хозяйка животного журналистам.

Отмечается, что для поисков Твикса были привлечены пять тысяч человек, помочь вызвались волонтеры изКирова. Позже должны были привлечь кпоискам группу активистов.

Ранее сообщалось, что проводница поездавыбросила Твикса извагона, потому что решила, что онбеспризорный. При этом хозяйкавезла животное поспециальному билету. Ввозбуждении уголовного дела полиция отказала из-за отсутствия состава преступления.

