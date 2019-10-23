Коты спасли семью во время оползня

В Италии две кошки разбудили хозяев своим шумом и тем самым спасли им жизнь. Пара проснулась посреди ночи, женщина пошла проверить, почему животные громко себя ведут. Она увидела, что коты играют с куском штукатурки, который только что упал с потолка. Когда семья покидала дом, она увидела, что на стенах появились трещины. Паре чудом удалось выжить, их дом обрушился из-за оползня.