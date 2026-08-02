Крах "Европейского сада": деиндустриализация и рекордная безработица ставят крест на величии ЕС

На другом берегу Атлантики некогда главный экономический плацдарм США окончательно превращается в депрессивную зону. Это признают все, даже Илон Маск, который заявил, что страны с крупнейшими экономиками движутся к вымиранию из-за падения рождаемости.

В целом экономическая модель Европейского сада, десятилетиями хвалившаяся своей успешностью, переживает глубочайший кризис. Тектонический сдвиг, начавшийся с резкого скачка цен на газ и свет несколько лет назад, окончательно превратился в реквием по былому величию. Только немецкая промышленность ежемесячно выбрасывает на улицу по 15 тыс. человек.

Промышленные гиганты вроде Volkswagen и Bosch бегут из еврозоны, автопром несет колоссальные убытки, а уничтоженный средний класс больше не в силах поддерживать стабильность государств.

Золотой век европейской промышленности уверенно подходит к концу, уступая место эпохе деиндустриализации. То, что пять лет назад начиналось как временные трудности на энергетическом рынке, сегодня вылилось в волну банкротств, закрытия фабрик и массовых увольнений.

Согласно прогнозам Европейской комиссии, из-за непреодолимых трудностей промышленных гигантов ЕС рискует потерять около 560 тыс. рабочих мест. Особенно остро эта проблема ощущается в Германии. В Торгово-промышленной палате ФРГ без всяких шуток заявляют, что шок от цен на энергию попросту выдавливает бизнес из страны.

Глобальные кризисы сталкиваются с неразрешенными структурными проблемами Германии как площадки для ведения бизнеса, что удерживает цены на энергоносители на высоком уровне. Последствиями являются снижение конкурентоспособности, откладывание инвестиций и перенос производственных мощностей за рубеж

Факт Особенно тяжело сегодня европейскому автопрому. Например, прибыль Mercedes-Benz во II квартале 2026 года рухнула сразу на 26 %.

Еще хуже дела у Volkswagen. Руководство концерна объявило о подготовке не имеющей аналогов в своей истории реструктуризации. В планах ликвидировать до 100 тыс. рабочих мест и закрыть сразу 4 крупнейших завода на территории Германии.

Оливер Блюме, генеральный директор концерна Volkswagen:

"Концерн на протяжении десятилетий разрастался до масштабов, которые сегодня, в текущей рыночной ситуации, стали финансово неподъемными. Поэтому мы будем проводить оптимизацию и сейчас подсчитываем цифры, насколько масштабной она окажется. В конечном счете речь идет о расходах, а они складываются из численности персонала и затрат на оплату труда".

В это же время рабочие автогиганта, шокированные перспективой оказаться на улице, вышли на массовые акции протеста. Многотысячные митинги у стен заводов показывают реальный градус кипения в немецком обществе. Для целых регионов сокращения - почти смертный приговор, ведь остановка конвейеров уничтожит и всю сопутствующую инфраструктуру.

"Сейчас все безумно переживают за свои рабочие места, ведь за каждым увольнением стоит личная трагедия, чья-то судьба. Например, в немецком городе Цвиккау речь идет о десятках тысяч рабочих мест. И это ведь касается не только самого завода Volkswagen - под удар попали абсолютно все смежники и поставщики, которые работали с ним бок о бок", - заявил протестующий.

Синхронно с автопромом под нож пошли и смежные секторы. Крупнейший в мире производитель автокомпонентов немецкий гигант Bosch также объявил о тотальном сокращении своих программ. Руководство компании планирует уволить до 22 тыс. сотрудников, занятых на немецких предприятиях, да еще и закрыть два завода.

Ударной волной накрыло и химическую индустрию. Из-за потери доступа к стабильным и недорогим энергоресурсам BASF фактически сворачивает свои европейские площадки. Руководство компании увеличило план по сокращению расходов и как следствие планирует отправить на вольные хлеба под 3 тыс. сотрудников. На этом фоне немецкие эксперты констатируют смерть былого благополучия.

"Все меры правительства похожи на то, как если бы онкобольному дали аспирин: боли станет чуть меньше, но сама болезнь продолжает прогрессировать. И нужно сказать прямо: базовые проблемы промышленности - высокие социальные расходы, колоссальное налоговое бремя, запредельные цены на энергию, удушающая бюрократия и разрушающаяся инфраструктура - вообще не решаются. И из-за этого, как известно, мы теряем по 15 тыс. рабочих мест каждый месяц. Я думаю, что, к сожалению, масштабы сокращений будут только нарастать", - отметил экономист и публицист (Германия) Даниэль Штельтер.

И здесь важно понимать: минус 15 тыс. рабочих мест в месяц - это не только проблема Берлина, но и всей Европы. По данным Евростата, число безработных в ЕС превысило 13 млн человек. И большинство из них - представители среднего класса, а это тот самый фундамент общества, который долгие годы держал европейскую экономику на плаву. Именно эти люди стимулировали внутреннее потребление, строили дома, покупали автомобили, копили деньги, заводили семьи и рожали детей. В общем, за их счет и жила сытая Европа, а теперь же эта прослойка уничтожается.

Роксана Мынзату, исполнительный вице-президент Европейской комиссии:

"Действительно, кризис стоимости жизни имеет так много нюансов: у одной семьи проблемы с выплатой ипотеки, у других не хватает дохода из-за отсутствия занятости, где-то жилье слишком дорогое, а счета за энергию пробивают крышу. Мы говорим о десятках миллионов европейцев, которые лишены дохода от качественной работы".

Впрочем, признание наличия проблемы никак не способствует ее решению. Да и вообще, по прогнозам экспертов, худшее еще впереди. Как пишет издание Reuters, подземные газовые хранилища Европы сегодня заполнены всего на 55 % - это худший показатель за последние пять лет.

Ситуация ухудшается из-за прекращения поставок трубопроводного газа из России, а также жесткой конкуренции за энергоресурсы с Азией. А потому грядущая зима обещает стать для европейского производства фатальным испытанием в условиях тотального дефицита ресурсов.