Крах миграционной политики: в испанскую Сеуту за сутки прибыли десятки тысяч нелегалов

Миграционный апокалипсис в Испании стал крахом политики ЕС. Весь мир облетели кадры, как беженцы в поисках лучшей жизни (да что там лучшей - просто, чтобы выжить) штурмуют берега Сеуты. Около 60 тыс. нелегалов прибыли в ЕС с территории Марокко.

К сожалению, не обошлось без жертв. 57 человек погибли при попытке добраться до берега вплавь. По поступающей информации, десятки тысяч нелегалов "добровольно вернулись" в Марокко. Однако столько же все еще остаются.

На фоне миграционного кризиса Италия в одностороннем порядке приостановила действие Шенгенской зоны свободного передвижения с Испанией. Закрыты морская и воздушная границы. Франция размещает на рубежах в "райские евроджунгли" военных и самолеты.

Наследие Меркель: окно в Европу

Испанский город Сеута оказался эпицентром миграционной катастрофы. Сюда уже два дня потоком текут беженцы: они смели пограничные ограждения, проломили многометровой высоты забор и заняли город.

Мадрид на подмогу стянул в регион армейские подразделения и элитную полицию. Но оружие и тактические щиты бесполезны. Разъяренная толпа сметает пограничные заграждения, ломает фортификации, оккупирует городские улицы. В поисках корня нынешнего апокалипсиса Мадрид пытается переложить ответственность.

Педро Санчес, премьер-министр Испании:

"Да, есть конкретные места, как автономный город Сеута, где в последние дни наблюдался всплеск активности в результате информации в социальных сетях, через мафию, агитацию. И мотивация - решение Верховного суда".

Июльское постановление суда связало руки пограничникам. Отныне перехваченный в море мигрант не может быть моментально депортирован: каждому обязаны предоставить адвоката и разбирательство. Лишнее подспорье для поисков лучшей жизни - той, которой когда-то европейские колонизаторы лишили Африканский континент.

"У нас нет хорошей медицины. У нас нет хороших учителей, и уровень жизни очень плохой. Вот почему мы сюда приплываем", - рассказал мигрант.

"Мы в поиске работы. В Марокко ее не так много. Люди работают, но этого недостаточно для всех", - рассказал еще один мигрант.

Нынешний хаос невольно напоминает инициативу открытых дверей в Европу, предложенную в 2015-м канцлером Меркель. Заигрывания с исламом в расчете приправить экономику Германии дешевой рабочей силой потерпели фиаско. Псевдогуманизм в отсутствие единой политики на внешних границах сделал Европу еще более уязвимой перед потоками мигрантов.

Сегодня таковых в странах ЕС 64 млн. Больше всего в Германии - почти 18 млн, третья часть из которых живет на пособия, далее - Франция, Испания, Италия. Три года назад главным пунктом прибытия мигрантов из Африки и Ближнего Востока была итальянская Лампедуза: в пиковые дни на остров высаживалось до 7 тыс. нелегалов в сутки.

Сегодня премьер Италии бросает Мадриду ультиматум: если Испания не справляется, Рим готов заморозить Шенген. Ее позицию поддержали главы МВД Финляндии и Нидерландов.

Джорджа Мелони, премьер-министр Италии:

"Мы созываем необходимые ведомства, и по итогам этих встреч готовы задействовать дополнительные меры для защиты границ и безопасности граждан, включая приостановку действия Шенгенского соглашения с Испанией".

Мадрид в ответ вызвал итальянского посла для "разъяснений", но дипломатической возней поток не остановить. Даже экс-глава дипломатии ЕС Боррель признал юридический тупик, ведь еврозаконодательство "не позволяет отдельным государствам" закрывать Шенген для партнеров. Франция на словах предложила помощь, но ведь сама не справляется с мигрантами, переплывающими Ла-Манш.

А местные жители в спешке закрывают магазины, заколачивают витрины и на ходу формируют стихийные отряды самообороны, чтобы защитить свое имущество. Приехавшего в Сеуту премьера Санчеса дерзко освистали - мол, попутал берега в отличие от мотивированных мигрантов.

Впрочем, коллапс в Сеуте спровоцирован не сегодня и не вчера - его фундамент закладывался веками колониальной эксплуатации. Выкачивая ресурсы из Африки, Европа последовательно создавала глобальный дисбаланс, который рано или поздно должен был взорваться.