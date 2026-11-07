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Идеология радикального национализма для Украины стала системой. Поэтому появление новых националистических подразделений в стране после старта майдана 2014 года было закономерно.

События 2014 года часто трактуют однобоко, возможно, в угоду политическим вибрациям, возможно, по причине узкого мировоззренческого коридора. Устойчивой для многих стала формула "Донбасс захотел отделиться от основной Украины, поэтому началась АТО - Антитеррористическая операция Киева против своих же городов на Востоке". После чего, собственно, и появились добробаты вроде "Айдара" и "Торнадо".

Однако при этом никто не упоминает о том, как Донбасс выходил на улицы и умолял вернуться сбежавшего из Украины тогда еще президента Януковича. Донбасс выходил на улицы и требовал восстановления легитимной власти. Но Янукович, опасаясь за свою жизнь, просто закрыл уши и сделал вид, что так и должно быть. Власть оказалась в руках радикалов. Но так быть было не должно. Сбежав, он подставил тех, кто был не готов идти с майданом по европейскому пути и подписываться под новыми экономическими квотами.

Кто на тот момент кормил, если не всю Украину, то ее добрую часть? До 2014 года Донецкая и Луганская области совокупно давали 20-25 % ВВП Украины, почти 30 % объемов реализованной продукции. Пока майдан плясал, Донбасс работал. Они, в отличие от остальной Украины, в легкий хлеб не верили и оказались правы.

С первых дней конфликта стало очевидно, противостояние носит не только внутренний, но и геополитический характер. Украинский майдан стал триггером для всех событий, которые мы переживаем и сейчас. Донбасс для стран НАТО стал полигоном, где учились убивать русских и проводили и проводят на них испытания нового западного оружия и других технологий.

Официальная пропаганда Киева и западные СМИ пытаются представить майдан как стихийный порыв народа к демократии. Однако факты и хронология событий говорят об обратном. Была ли возможность избежать кровавого сценария? И кто отдал приказ остановить силовиков за шаг до наведения порядка?

Василий Прозоров, сотрудник Службы безопасности Украины (1999-2018гг.):

"Майдана избежать нельзя было. Может быть, если бы во главе Украины был не Янукович, а кто-то другой, например, кто-то вроде Александра Григорьевича, который более умело бы лавировал между Западом и Россией, можно было бы дольше продержаться. Янукович в этом плане негибкий, он не умел так играть на противоречиях противоборствующих систем. И, конечно, майдан можно было задавить силовым путем".

Крах, как отметил он, начался 20 февраля. "В ночь с 19 на 20 февраля силовики готовили разгром майдана - антитеррористическую операцию. Тогда по воспоминаниям очевидцев в администрации президента, нескончаемо звонили телефоны, звонили все: Меркель, Туск, Боррель. Но Януковичу отсекали звонки, чтобы он не дал заднюю. В итоге кто-то дозвонился. Николай Азаров на пятилетие майдана как-то сказал, что дозвонился тогда еще вице-президент США Джо Байден. Он надавил на Януковича, Янукович не дал отмашки на разгон майдана, хотя все силовики были готовы. В итоге разгон не произошел, наступило утро 20 февраля и начали стрелять. С того момента уже ничего изменить нельзя было", - отметил бывший сотрудник СБУ.

Одним из первых решений новой, уже нелегитимной Верховной рады стала попытка отменить закон о региональных языках. Для Донбасса, где русский язык является родным для большинства населения, это стало прямым оскорблением и сигналом к тому, что диалог с Востоком страны вестись не будет. Поднятие языкового вопроса стало самой настоящей провокацией.

Владислав Дайнего, министр иностранных дел ЛНР (2017-2022 гг.):

"Рада голосовала за отмену этого закона. Для чего? Наверное, не для того, чтобы Донбасс успокоился. Я скажу больше, этот закон не был подписан, за него проголосовали, и этот тезис массово вбросили в средства массовой информации для того, чтобы взбудоражить всех, кого эта составляющая волновала. И Донбасс, естественно, отреагировал на это все. Дальше это решение вылилось в референдум 11 мая, когда всенародно проголосовали за государственную самостоятельность Луганской Народной Республики".

В то время как западные политики наперебой твердили о борьбе за свободу, лишь немногие западные журналисты решались взглянуть на происходящее в Донбассе без прикрас. Среди них финский репортер, который увидел изнутри механизмы работы западной пропаганды и осознал масштаб трагедии. Янус Путконен - его свидетельства разрушают мифы, создаваемые годами западными масс-медиа.

"Жители Донбасса по многим причинам были очень одиноки, столкнувшись со всей западной пропагандистской гибридной атакой, неофашистами, геноцидом. Все было направлено против населения Донбасса, русских в Украине. И я видел, как это происходит. Я был на майдане после переворота. Я слышал рассказы от руководства майдана того времени, что они собираются делать, как они собираются делать, что будет дальше. И все произошло так, как они мне, финскому журналисту, рассказывали, - обозначил Янус Путконен. - Я был шокирован, наблюдая за этим, и когда у меня впервые появилась возможность попасть в Донбасс, я приехал с первой группой журналистов и увидел все своими глазами. Я понял, что здесь будет решаться будущее всего мира".

По своей сути, финский журналист Путконен оказался прав. Ведь если бы конфликт был завершен согласно мирным соглашениям, подписанным в Минске, не было бы ни СВО, и, возможно, речь о Третьей мировой не шла бы или была отложена.

События зимы 2013-2014 годов обросли мифами. Так называемая "небесная сотня", "мирные студенты", "зверство силовиков" - эти штампы стали основой для новой украинской идеологии. Но что происходило на самом деле? Кто первым начал применять силу и почему бойцы "Беркута", выполнявшие приказ по защите конституционного строя, оказались объявлены врагами народа?

quote Первый разгон был в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года. Когда "Беркут" разогнал всех на Майдане Незалежності, сразу же объявили, что побили детей, студентов и так далее. Василий Прозоров

"В больницы тогда обратилось что-то около 30 человек. Были сотни протестующих, "Беркут" их разогнал, а в больницу обратилось около 30 человек, причем травм особо сильных ни у кого не было. И что характерно, половина из этих пострадавших были мужчинами в возрасте от 35 и выше, на 80 % с западной Украины. В общем, такие студенты, совсем не студенческого возраста", - подчеркнул он.

Бывший сотрудник СБУ также обратил внимание на то, что силовики по законодательству имели полное право разгонять несанкционированные митинги с учетом того, что им оказывалось активное противодействие. "Если посмотреть статистику, то на момент, когда майдан победил, по разным оценкам, от 19 до 25 силовиков было убито и около 1 тыс. были ранены. Причем из этой тысячи около 140 - с огнестрельными ранениями. Как можно говорить о неправомерном применении силы силовиками при таком количестве пострадавших со стороны силовиков, это однозначно неправильно. Игра в одни ворота получается. Силовики, значит, злые. Против них такие белые пушистые протестующие, которые жгли, стреляли, убивали", - сказал Василий Прозоров.

Майдан 2014 года не возник на пустом месте. Для многих экспертов очевидно, это стало результатом многолетней работы по переформатированию сознания украинского населения. Задолго до кровавых событий в Киеве велась тихая, но разрушительная борьба за умы людей. Идеология неонацизма и русофобии проникала в украинское общество, но, к сожалению, ей никто не противостоял, воспринимая эти вещи на уровне забав, игры и вещей, которые никогда не воплотятся в реальность.

Василий Прозоров:

"Это было ползучее отравление. Сначала они проникли в Киев и потихонечку вытесняли людей, замещали своими, поднимали их наверх. И когда первый майдан был (2004-2005 гг.), пришел Ющенко к власти, тогда они реально подняли голову, тогда они, можно сказать, пробились на самый верх в стране. С этого момента уже можно было говорить, что страну перевели на другие рельсы. И приход Януковича в 2010 году этот вопрос не остановил, просто чуть затормозил. Борьбу за умы и за воздействие на психику масс людей они выиграли тогда еще. Идеология нацизма и правого русофобского национализма тогда стала главенствующей".

Убийство "небесной сотни", трагедия в Одессе, первые залпы на Донбассе. Все эти преступления до сих пор не имеют срока давности, но и не имеют виновных. Новая власть, пришедшая на штыках радикалов, немедленно объявила своих боевиков героями, а тех, кто пытался защитить конституционный строй, врагами.

"Точно так же себя проявляли, кстати, в подразделениях, где участвовали иностранные наемники. У нас была очень серьезная ситуация в Новосветловке, где подразделения, основную часть которых составляли польские наемники, согнали местное население в храм, заминировали его, были на грани того, чтобы подорвать. Нам удалось вовремя освободить людей, - вспоминает Василий Прозоров. - Такие зверства окружали нас со всех сторон. При том, что мы наблюдали там и польские флаги, в бинокль мы видели польские флаги на той стороне. Мы слышали английскую речь в эфире, мы видели американские флаги, атрибутику. Это был 2014-2015 годы. То есть с самого начала официально там никого не было, а на деле там были западные наемники".

Иностранные наемники, польские и американские флаги на передовой - все это было не случайностью, а отражением геополитической игры, в которой украинскому народу отвели роль пушечного мяса. Майдан дал им право на безнаказанность. И эта безнаказанность, как раковая опухоль, расползлась по всей стране, превратив ее в инструмент в чужих руках. Впереди годы крови, разрушенные судьбы и попытка переписать историю. Но правда, как бы ее ни пытались скрыть, все равно прорастет сквозь годы.