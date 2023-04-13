Крах США предрекли китайские СМИ

Попытки Вашингтона сохранить гегемонию в мире обречены на провал. К такому выводу пришли журналисты китайской газеты Global Times. В публикации отмечается: Штаты держат своих союзников в ежовых рукавицах, пытаются сдерживать Россию и Китай, ведут экономическую конфронтацию, распространяют клевету, а теперь хотят притвориться "нежным великаном", который не хочет, чтобы ему бросали вызов.

"Нравится это США или нет, но голосов, призывающих к новому миропорядку, становится все больше. Началась дедолларизация. Страны уделяют больше внимания региональному многостороннему сотрудничеству. Значение БРИКС растет, в то время как влияние G7 снижается. Такие механизмы, как Шанхайская организация сотрудничества, становятся все более популярными. Это тенденции, которые США не могут преодолеть даже посредством создания врагов, усиления давления или навязывания принуждения другим", - резюмируют китайские журналисты.