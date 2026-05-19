"Красная карточка" для Туска: в Варшаве готовятся к общенациональному протесту
Автор:Редакция news.by
20 мая в Польше будет жарко. Ровно в полдень начнется масштабный общенациональный протест, организованный профсоюзом "Солидарность". Со всей страны в Варшаву приедут сотни автобусов с манифестантами.
Организаторы заявляют, что эта акция - уже не предупреждение, а "красная карточка" правительству Дональда Туска. Поляки требуют немедленно остановить губительный "зеленый курс" Евросоюза, прекратить массовые увольнения и поддержать референдум, инициированный главой польского режима Каролем Навроцким.
Ранее перед канцелярией премьера активисты уже развернули палаточный "Городок гнева", пообещав стоять до тех пор, пока Туск не уйдет в отставку.