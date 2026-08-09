Красный уровень опасности объявлен в Китае из-за тайфуна "Долфин"

На восточное побережье Китая обрушился тайфун "Долфин". Стихия сопровождается мощными ливнями и шквалистым ветром, скорость которого в момент выхода тайфуна на берег составила 42 метра в секунду. Есть риск наводнений и оползней.

На фоне бушующей стихии в стране ввели наивысший, красный уровень опасности. Свыше миллиона человек эвакуированы, отменены более 1,6 тыс. рейсов, приостановлены десятки паромных маршрутов, суда переведены в укрытие. Ранее шторм прошел через южную японскую префектуру Окинава: в результате там пострадали шесть человек и более 50 тыс. зданий остались без электроснабжения.