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Краснодар, Симферополь и Грузия находятся во власти наводнений
Российский Краснодар - там сильнейшие осадки. На месте улиц образовались реки, и жители передвигаются на лодках.
В Симферополе - режим ЧС из-за осадков
В Симферополе небывалыми дождями разрушено два моста, подтоплено больше трех сотен домов. В Алуште на дорогу сошел сель - затронута территория одного из санаториев. К счастью, обошлось без пострадавших.
Грузия из-за ливней закрыла сухопутную границу с Россией
Грузия. Из-за сильных осадков страна временно закрыла границу с Россией - движение автомобилей на участке Военно-Грузинской дороги запрещено до особого распоряжения. Проводятся работы по расчистке от селевых масс.
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