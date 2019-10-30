Красный режим пожарной опасности в Калифорнии

Не утихает пожар "Кинкейд" в Калифорнии. Власти штата объявили красный режим опасности. Огнеборцы пытаются локализовать сразу два очага - на севере в винодельческом округе Сонома и на западе от Лос-Анджелеса. Тушению может помешать сильный ветер и даже привести к новым возгораниям. Узкие дороги и гористая местность затрудняют доступ к некоторым участкам.