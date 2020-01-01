Во Франции Новый год встретили ярким световым шоу

Красочно и весело встречали 2020-й по всей планете. В городе влюбленных - Париже - центром притяжения традиционно были Елисейские поля. У Триумфальной арки тысячи людей собрались насладиться световым шоу и фейерверками.

В ОАЭ башня Бурдж-Халифа засверкала многообразием красок

Не менее масштабное новогоднее шоу подготовили для жителей и гостей Объединенных Арабских Эмиратов. Залпы фейерверков, лазерное шоу и музыкальное представление в знаменитом Дубайском фонтане. Завершающим аккордом стало эффектное световое шоу на самой высокой в мире башне - Бурдж-Халифа.

Самый романтический Новый год - в Португалии

Романтичнее всего Новый год встретили в Португалии. На улицах Лиссабона по традиции собрались влюбленные пары. И едва ли кто-то обгонит по количеству поцелуев.

В Рио-Де-Жанейро Новый год отметили массовой вечеринкой