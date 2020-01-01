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Красочно и весело встречали 2020-й по всей планете
Во Франции Новый год встретили ярким световым шоу
Красочно и весело встречали 2020-й по всей планете. В городе влюбленных - Париже - центром притяжения традиционно были Елисейские поля. У Триумфальной арки тысячи людей собрались насладиться световым шоу и фейерверками.
В ОАЭ башня Бурдж-Халифа засверкала многообразием красок
Не менее масштабное новогоднее шоу подготовили для жителей и гостей Объединенных Арабских Эмиратов. Залпы фейерверков, лазерное шоу и музыкальное представление в знаменитом Дубайском фонтане. Завершающим аккордом стало эффектное световое шоу на самой высокой в мире башне - Бурдж-Халифа.
Самый романтический Новый год - в Португалии
Романтичнее всего Новый год встретили в Португалии. На улицах Лиссабона по традиции собрались влюбленные пары. И едва ли кто-то обгонит по количеству поцелуев.
В Рио-Де-Жанейро Новый год отметили массовой вечеринкой
Самую масштабную праздничную вечеринку устроили в Бразилии. Когда в Беларуси уже было ранее утро, на знаменитом пляже в Рио-де-Жанейро собрались более 3 миллионов человек. Новый год здесь встретили под зажигательную музыку, танцы, анимацию и, конечно, праздничный салют.
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