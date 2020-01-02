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Красочно отмечают Новый год в Малайзии и Шанхае

Праздник света в Малайзии

Красочно отмечают Новый год в Малайзии. В пригороде Куала-Лумпур состоялось яркое световое шоу. Гости размещались на широких лужайках и наслаждались просмотром светомузыкальных представлений, захватывающими номерами пожирателей огня и великолепной инсталляцией "Планетариум 360".

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Сказочное шоу в небе Шанхая

Невероятным световым шоу встретили Новый год и в Шанхае. Там в небо запустили 500 дронов, которые создавали масштабные фигуры и праздничные надписи.

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