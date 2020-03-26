Крайстчерчский стрелок признал вину в убийстве 51 человека

Обвиняемый в совершении теракта в мечетях новозеландского города Крайстчерч Брентон Таррант признал свою вину. 29-летний австралиец на видео из зала суда сознался, что убил более 50 человек во время стрельбы в двух мечетях города. Ранее он вину отрицал. Напомним, трагедия произошла в прошлом году 15 марта. Местные власти классифицировали преступление как теракт. Злоумышленник снимал нападение на видео и вел прямую трансляцию в социальных сетях.



